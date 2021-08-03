التخوف من إغلاق الحدود يدفع الآلاف من الجالية للعودة لبلدان الإقامة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع بداية ظهور موجة وبائية جديدة و ما رافقها من قرارات مشددة، بدأت أفواج عديدة من الجالية المغربية تعود لبلدان إقامتها في ظل مخاوف من أن تصل الإجراءات لإغلاق الحدود.

و في هذا الصدد، أوضح صاحب وكالة أسفار بالدار البيضاء أنهم تلقوا في الساعات الماضية عددا من طلبات تغيير التذاكر الخاصة بموعد العودة من طرف مهاجرين مغاربة مقيمين بدول أوروبا و أمريكا و الخليج.

و أكد المصدر ذاته أن عددا من أبناء الجالية المتواجدين حاليا بالمغرب اتصلوا بوكالات الأسفار و شركات الطيران لبحث تقريب تاريخ العودة و تسريعه في ظل المخاوف التي ارتفعت من أن تشمل قرارات الحكومة إغلاق الحدود الجوية بعد القرارات التي تم اتخاذها أمس بإغلاق بعض المدن.

و تضاعفت مخاوف الجالية من أن يتكرر سيناريو السنة الماضية بعد أن أغلقت السلطات المطارات و الموانئ و ظل عدد منهم محاصرا في بلد النشأة بعيدا عن أسرته الصغيرة و مقر عمله لفترة طويلة.

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