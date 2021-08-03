التخوف من إغلاق الحدود يدفع الآلاف من الجالية للعودة لبلدان الإقامة
مع بداية ظهور موجة وبائية جديدة و ما رافقها من قرارات مشددة، بدأت أفواج عديدة من الجالية المغربية تعود لبلدان إقامتها في ظل مخاوف من أن تصل الإجراءات لإغلاق الحدود.
و في هذا الصدد، أوضح صاحب وكالة أسفار بالدار البيضاء أنهم تلقوا في الساعات الماضية عددا من طلبات تغيير التذاكر الخاصة بموعد العودة من طرف مهاجرين مغاربة مقيمين بدول أوروبا و أمريكا و الخليج.
و أكد المصدر ذاته أن عددا من أبناء الجالية المتواجدين حاليا بالمغرب اتصلوا بوكالات الأسفار و شركات الطيران لبحث تقريب تاريخ العودة و تسريعه في ظل المخاوف التي ارتفعت من أن تشمل قرارات الحكومة إغلاق الحدود الجوية بعد القرارات التي تم اتخاذها أمس بإغلاق بعض المدن.
و تضاعفت مخاوف الجالية من أن يتكرر سيناريو السنة الماضية بعد أن أغلقت السلطات المطارات و الموانئ و ظل عدد منهم محاصرا في بلد النشأة بعيدا عن أسرته الصغيرة و مقر عمله لفترة طويلة.
3 تعليقات
اتمنى ان لا تغلق الأجواء لان عددا كبيرا من مغاربة العالم دخلوا إلى المغرب لقضاء عطلتهم وزيارة أقاربها كما أن عددا اخر ينوي قضاء عطلته بالمغرب في شهر غشت لان غلق الأجواء يضر الجميع كما أن عددا من أبناء الجالية فقدو عملهم في السنة الماضية بسبب الاغلاق المفاجئ لأجواء اتمنى ان لا يتكرر دلك رافة بالجالية لأمها قدمت الكتير اقتصاديا لبلدها مند الستينات ومازالت
وكذلك سترون في الأيام القادمة إلغاء حجوزات الذهاب إلى المغرب. لان للأسف الساهرين على تسسير البلاد لا يفقهون اي شيء. وقت الإغلاق يتراخون ووقت الفتح يعلقون. عكس كل دول العالم
غير خليهم إحلبو مابقا في جيب المجلي