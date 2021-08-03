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الرصاص يلعلع بالبيضاء لتوقيف “شاب” عرض سيدة للسرقة بالعنف

2021-08-03 / 2:06 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

اضطر موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك خلال تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 22 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية لفرقة الدراجيين كانت قد ضبطت المشتبه فيه برفقة شخص آخر في حالة تلبس بتعريض سيدة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، غير أن أحدهما رفض الامتثال وواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، عرّض خلالها مقدم شرطة للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، مما اضطر هذا الأخير لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من ضبط المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.

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