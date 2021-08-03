الصورة تعبيرية

كاميرا مراقبة تكشف وقائع جريمة مروعة بأحد السوالم ببرشيد

2021-08-03 / 1:48 مساءً
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طارق عبلا_ هبة بريس

تسود حالة من الترقب والحزن والألم، على مشارف مستودع الأموات الرحمة بالبيضاء في هذه اللحظة، في انتظار أن تسلم جثة سيدة كانت قد تعرضت لاعتداء واختطاف واستدراج بإحدى المناطق التابعة ترابيا لجماعة الساحل أولاد احريز إقليم برشيد.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى اليومين الماضين حين تم العثور على جثة امرأة مرمية بدوار أولاد علال التابع ترابيا لجماعة الساحل أولاد احريز بمحاداة الطريق، مما جعل المحققين من درك أحد السوالم بحنكة وصرامة يتحركون لفك كافة الخيوط المرتبطة بالنازلة في وقت وصف بالقياسي.

وكشفت ذات المصادر، أن كاميرا المراقبة المثبتة بإحدى المحلات رصدت تحركات المشتبه فيهم أو هما، ووثقت لقطات من الواقعة، وأظهرت جانبا من هوية السيارة وهي من نوع كونغو رمادية اللون، كانا قد استدرجا الضحية من تجزئة العمران وقاما بتعنيفها في حين غفلة منها، قبل أن يتم رميها لتصاب إصابات بليغة على مستوى الرأس، و الأخيرة وحسب معلومات كانت تنحدر من أسرة محافظة ومشهود لها بالأخلاق والطيبوبة وعزة النفس وكسب الرزق بعرق الجبين.

وأوضحت المعطيات الأولية، أن الأمر يتعلق بمشتبه فيهما، ينحدران من دوار أولاد محمد بالجماعة الترابية الحساسنة، تم اعتقال أحدهما بمنزل عائلته أمس الاثنين، فيما لا يزال البحث جاريا عن المشتبه فيه الثاني الذي حررت مذكرة بحث وطنية في حقه.

هذا وتبقى التحقيقات المكثفة التي يقودها المحققون تحت إشراف النيابة العامة كفيلة بالإحاطة بكافة تفاصيل الواقعة، وتقديم المشتبه فيهما على أنظارها لإخضاعهما للمحاكمة العادلة.

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