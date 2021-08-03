العثماني: “الله يخلينا في صباغتنا حتى نمشيو في ساعة الخير”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحدث سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية عن حصيلة الحكومة و مرحلة تدبيره لها و عدد من النقاط في ندوة صحافية اليوم بالرباط.

و قال العثماني بأن الكثير من المنجزات تحققت خلال الولاية الحالية معددا بعضها و مستدلا بأرقام توضح ما تم إنجازه طيلة فترة إشرافه على تدبير الفريق الحكومي.

و اعتبر الأمين العام لحزب المصباح بأن الحصيلة الحكومية تبقى مشرفة نظير ما تحقق، و منوها في الوقت ذاته بقيادات و أطر و وزراء حزبه الذين ساهموا في تحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة.

و قال سعد الدين العثماني في نهاية حديثه عبارة: “الله يخلينا في صباغتنا حتى نمشيو في ساعة الخير”.

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