أسامة رمزي

أسامة رمزي: “الحكومة تحت شعار إفتحي يا وردة إغلقي يا وردة”

2021-08-03 / 1:28 مساءً
2
نجلاء مزيان - هبة بريس

استنكر العديد من الفنانين عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الحكومة المتعلق بحظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة، انطلاقا من يومه الثلاثاء.

و من بين هؤلاء الفنانين، الكوميدي أسامة رمزي الذي اعتبر أن الحكومة تعاني من مشكل التواصل منذ بداية الجائحة، حيث قال :” الحكومة ديالنا عندها واحد المشكل من نهار بدات هاد الجائحة اللي هو التواصل ديما كايخليونا نبداو نديرو التحليل والتأليف حيث كلشي كايكون مبهم”.

و أضاف :” بغينا شي واحد يخرج يشرح ويكون كايعرف يهضر حيث شي وحدين واخا كايهضرو كايبانو غا كايهضرو حرفيا عطيونا واش عندكم شي رؤية واش كاين شي جانب إيجابي ولا أي حاجة غا شرحو لينا حيث أنا ميقن فكل بلاغ كايخرج كايكونو عشرات الأسئلة وتا واحد ما كيلقى ليهم الجواب”.

و اختتم قائلا :”الظرفية اللي كانعيشو صعيبة كلشي عيا تا واحد ما بقى قادر و الله القسم كايبقى لينا غير نقولو يا ربي ترفع علينا هاد الجائحة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكوميدي باسو :” كاين شي فهايمية كينصحو عباد الله و كأنهم ملائكة “

الكوميدي باسو :” كاين شي فهايمية كينصحو عباد الله…

2021-08-03 / 5:23 مساءً
Photo of “دون بيغ” يصف قرارات الحكومة ب”العشوائية”

“دون بيغ” يصف قرارات الحكومة ب”العشوائية”

2021-08-03 / 3:52 مساءً
Photo of وجدة .. فنانون يصدرون عملا فنيا تعبيرا عن حبهم للملك والوطن

وجدة .. فنانون يصدرون عملا فنيا تعبيرا عن حبهم…

2021-08-03 / 2:21 مساءً
Photo of وفاة الفنانة فاطمة الركراكي

وفاة الفنانة فاطمة الركراكي

2021-08-02 / 10:52 صباحًا
Photo of سعد المجرد و فرقة “كاليما” يتصدران الطوندونس المغربي ب “إنتي حياتي”

سعد المجرد و فرقة “كاليما” يتصدران الطوندونس المغربي ب…

2021-08-01 / 5:13 مساءً
Photo of أنس الباز : ” ابتداء من اليوم اعتزل العمل مع الأشخاص المغرورين”

أنس الباز : ” ابتداء من اليوم اعتزل العمل…

2021-08-01 / 1:57 مساءً
Photo of بمناسبة عيد العرش.. البشير عبدو و سعد لمجرد يطرحان “هادي غير البداية”

بمناسبة عيد العرش.. البشير عبدو و سعد لمجرد يطرحان…

2021-07-31 / 2:00 مساءً
Photo of في عيد العرش.. لطيفة رأفت: “علموا أولادكم حب الوطن”

في عيد العرش.. لطيفة رأفت: “علموا أولادكم حب الوطن”

2021-07-30 / 1:05 مساءً
Photo of الفنان الشعبي خالد البناني يعلن إصابته بفيروس كورونا

الفنان الشعبي خالد البناني يعلن إصابته بفيروس كورونا

2021-07-29 / 11:37 مساءً
Photo of حدث فني ضخم يجمع سعد المجرد و بلقيس

حدث فني ضخم يجمع سعد المجرد و بلقيس

2021-07-29 / 5:55 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق