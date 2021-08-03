سعد الدين العثماني

العثماني: “لن نفرض إجبارية التلقيح و نعول على ذكاء و إرادة المواطنين”

2021-08-03 / 1:02 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في أول تعقيب له بعد انتشار خبر تدارس الحكومة لقرار فرض إجبارية التلقيح على المغاربة مستقبلا، نفى سعد الدين العثماني هاته الأخبار مؤكدا أن التلقيح سيظل اختياريا.

و قال العثماني في حديثه على هامش ندوة صحافية اليوم بأن التلقيح لن يكون إجباريا غير أنه يتعين على كافة الفئات المستهدفة الإسراع بتلقي جرعات التطعيم لتحقيق المناعة الجماعية في أقرب وقت.

و أوضح المسؤول الحكومي بأن المرحلة الحالية دقيقة و حساسة و تتطلب تحلي جميع المواطنين بروح عال من المسؤولية لوقف تفشي الجائحة و تجنيب بلادنا انتكاسة وبائية.

و قال العثماني: “نعول على ذكاء المواطنين و إرادتهم و لن نفرض إجبارية التلقيح” ، مضيفا بأن الأيام الأخيرة شهدت إقبالا كثيفا على كل مراكز التلقيح المنتشرة عبر ربوع المملكة مما يؤكد أن الجميع واعون بأهمية التلقيح في حماية الصحة العامة.

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تعليق واحد

  1. الافضل لك الا تفعل لاني كما قلت انا اول من سيرفع دعوى قضائية ضدكم وساجمع جميع الناس الذين رفضوا التلقيح يوم المحاكمة

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