العثماني: “مكرهناش نحلو وترجع الحياة لطبيعتها لكن صحة المغاربة هي الأولى”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في أول تعليق له على القرارات الحكومية و الإجراءات الأخيرة التي تم إقرارها لمنع تفشي وباء كورونا، أكد سعد الدين العثماني أن اتخاذ مثل هاته القرارات يبقى صعبا لكنه ضروري.

و قال العثماني الذي كان يتحدث في ندوة صحافية أن لا أحد يريد استمرار إجراءات الإغلاق و الحظر و منع التنقل لما في ذلك من ضرر على مستويات عدة أبرزها اقتصاديا و اجتماعيا و حتى نفسيا.

و استطرد ذات المتحدث قائلا: “مكرهناش نحلو كلشي و ترجع الحياة لطبيعتها لكن صحة و سلامة المغاربة هي الأولى و الأهم في الظروف الحالية التي تتطلب الكثير من اليقظة و المسؤولية”.

و شدد المسؤول الحكومي عينه على أن المغاربة واعون بحساسية المرحلة، داعيا الجميع للالتزام بالتدابير الاحترازية و الإجراءات الوقائية لتفادي انتكاسة وبائية حاصة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة مؤخرا بشكل مهول.

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