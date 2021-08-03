قيس سعيد

قيس سعيد: سأحاسب كل من استولى على أموال الشعب

2021-08-03 / 10:34 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنه “باق على العهد” حتى تتحقق مطالب الشعب.

وجدد سعيّد التأكيد، خلال لقائه الناشطة بالمجتمع المدني زكية لطرش، على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، موضحاً أنه لن يتسامح مع من ينهب قوت التونسيين.

كما أضاف أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، قائلاً: “عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه”، متهما بعض المسؤولين بعدم القيام بواجباتهم.

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‫2 تعليقات

  1. هذه الشعبوية لا تفيد سعييد في شيء يجب تقوية المؤسسات حتى تقوم بمهامها على احسن وجه الفرد لا يمكن مراقبة كل شيء فالحكامة و المحاسبة و التدبير الجيد كلها عوامل كفيلة للحد من استشراء الفساد كيفما كان نوعه حتى لا تصبح الدولة ديكتاتورية كل الخيوط في يد شخص واحد همه الوحيد نظرة الشعب اليه

  2. مبادرة محمودة من طرف الرىيس التونسي في متابعة المسؤولين الفاسدين الذين اختلسوا اموال الشعب التونسي وتسببوا في انهيار الاقتصاد وانتشار الفقر والبطالة انا مع الرىيس في قراراته الصارمة والعادلة من اجل مصلحة البلاد

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