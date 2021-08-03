قيس سعيد: سأحاسب كل من استولى على أموال الشعب

هبة بريس - وكالات

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنه “باق على العهد” حتى تتحقق مطالب الشعب.

وجدد سعيّد التأكيد، خلال لقائه الناشطة بالمجتمع المدني زكية لطرش، على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، موضحاً أنه لن يتسامح مع من ينهب قوت التونسيين.

كما أضاف أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، قائلاً: “عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه”، متهما بعض المسؤولين بعدم القيام بواجباتهم.

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