لأول مرة منذ 2004.. النشيد الوطني المغربي يعزف بطوكيو

هبة بريس

عزف النشيد الوطني المغربي صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة اليابانية طوكيو، إثر تتويج البطل المغربي سفيان البقالي بذهبية 3000م موانع محققا بذالك ذهبية غابت عن المغرب في الاولمبياد منذ 2004.

وأعرب العداء المغربي ،سفيان البقالي، عن سعادته بتتويجه بالميدالية الذهبية لسباق 3000م موانع ،الذي جرى اليوم الاثنين ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو، و بإهداء المغرب أول ميدالية له في هذه الألعاب.

وأبرز البقالي (25 سنة) ، أن هذا التتويج الاولمبي هو ثمرة عمل يعود لعدة سنوات، مسترسلا بالقول “هذا اللقب للرياضي الأول الملك محمد السادس و للشعب المغربي قاطبة ،الذي كانت له ثقة كاملة في قدراتي”.

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