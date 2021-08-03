ووهان: إخضاع جميع السكان لفحص الكشف عن كورونا

هبة بريس -وكالات

قال لي تاو وهو، مسؤول بحكومة مدينة ووهان وسط الصين إن المدينة، التي ظهر فيها فيروس كورونا في أواخر 2019، ستخضع كل سكانها لفحوص للتأكد من عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19.

تأتي الإجراءات بعد أن سجلت المدينة ثلاث حالات عدوى محلية يوم الثاني من غشت.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

وسجلت 41 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

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