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تقرير : تراجع عدد الأوراق النقدية المزورة سنة 2020

2021-08-02 / 11:03 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة تراجع بواقع 34 في المائة ليصل إلى 6335 ورقة مزورة بقيمة مليون درهم.

وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020، المقدم من قبل والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام جلالة الملك محمد السادس، أنه بخصوص الأوراق المزورة التي تم رصدها، هيمنت فئة 200 درهم بحصة 69 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل التزوير بلغ 2,9 ورقة من كل مليون ورقة متداولة مقابل 5,2 في المائة في سنة 2019.

وفي ما يخص الوثائق المؤمنة، ووفاء البنك بالتزاماته تجاه شركائه بشكل كامل، أنتج البنك وسلم أكثر من مليون من جوازات السفر البيومترية و1,2 مليون بطاقة تعريف مؤمنة شخصية وما يقارب 41 مليون من مختلف الوثائق المؤمنة.

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