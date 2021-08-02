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سفير : واشنطن تطرد 24 دبلوماسيا روسيا

2021-08-02 / 9:42 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في مقابلة مع مجلة “ناشونال إنترست” إن واشنطن أمرت 24 دبلوماسيا روسيا بمغادرة البلاد بحلول الثالث من سبتمبر.

وجاءت الخطوة الأميركية بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة تسريح 182 موظفا محليا يعملون في بعثاتها الدبلوماسية في روسيا.

وقال أنتونوف في المقابلة: “سيغادر جميعهم تقريبا بدون بدلاء لهم لأن واشنطن شددت بشكل مفاجئ إجراءات إصدار التأشيرات”.

وجاء تسريح الموظفين الروس في البعثات الأميركية امتثالا للحظر الذي فرضه الكرملين على التعيينات المحلية في البعثات الأميركية، والتي قال السفير في المقابلة إنه قرار جاء ردا على “العقوبات الصارمة” التي فرضتها الولايات المتحدة في أبريل على موسكو.

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