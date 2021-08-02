الملك محمد السادس يهنئ البطل المغربي سفيان البقالي

هبة بريس ـ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطـل الأولمبي سفيان البقالي بمناسبة تتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأعرب جلالة الملك عن تهانئه الحارة وتقديره لهذا الإنجاز الأولمبي الكبير، الذي جاء ليتوج الجهود الجبارة التي ما فتئ البطل الأولمبي يبذلها لتحقيق أفضل الإنجازات.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “إننا إذ نشيد بهذا التتويج العالمي المستحق، والذي رفعت به راية المغرب خفاقة في هذه التظاهرة الدولية المرموقة، لنرجو لك موصول التوفيق والتألق في مسيرتك الرياضية الحافلة، مشمولا بسابغ عطفنا وسامي رضانا”

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