بورصة الدار البيضاء .. ارتفاع في وتيرة التداولات عند الإغلاق

هبة بريس ـ و م ع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات ، اليوم الاثنين ، على وقع ارتفاع ، مدعومة بالأداء الإيجابي لقطاعات منها على الخصوص “الحراجة والورق” و”البناء / مواد البناء” .

فقد سجل مازي ، وهو مؤشر يشمل المعاملات المالية من نوع الأسهم ، نموا بنسبة 1,05 في المائة مستقرا عند 12.433,94 نقطة ، فيما ربح مؤشر MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة ، بنسبة 1,23 في المائة إلى 1017,45 نقطة ، وماديكس ، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بنسبة 1,11 في المائة إلى 10.105,51 نقطة.

وبدوره ، صعد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″ ، بنسبة 1,17 في المائة إلى 932,24 نقطة.

وعلى المستوى الدولي ، سجل كل من مؤشر ” إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15 ” ، و” إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد ” زيادة على التوالي بنسبة 1,28 في المائة إلى 11.746,55 نقطة و1,24 في المائة إلى 10.607,21 نقطة.

وعند نهاية التداولات ، بلغ الحجم الإجمالي للمعاملات عند 95,68 مليون درهم سجلت بالكامل في السوق المركزي ، في حين بلغت رأسملة البورصة أزيد من 639,30 مليار درهم.

وسجلت أقوى الارتفاعات لدى كل من “دلاتر لفيفي المغرب” (زائد 3,99 في المائة) ، و”ميد بايبر” (زائد 3,80 في المائة) ، و”الشركة المغاربية للنقديات” (زائد 3,59 في المائة) ، و”التجاري وفا بنك” (زائد 3,11 في المائة) ، و”صوناسيد” (زائد 2,24 في المائة) .

وسجل أضعف أداء لدى كل من “ستروك للصناعة” (ناقص 3,99 في المائة) ، و”فينيي بروسيت” (ناقص 3,97 في المائة) ، و”إقامات دار السعادة” (ناقص 3,55 في المائة) ، و”دلتا هولدينغ” (ناقص 2,64 في المائة) ، و”أليانس” (ناقص 2,58 في المائة).

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