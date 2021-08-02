العيون: تنصيب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف والوكيل العام للملك

2021-08-02 / 8:19 مساءً
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

مباشرة بعد الحركة الانتقالية، التي عرفها قطاع سلك القضاء على الصعيد الوطني الاسبوع الماضي،شهدت محكمة الإستئناف اليوم الإثنين 2 غشت2021 بمدينة العيون جنوب المملكة المغربية.

مراسيم تنصيب المسؤولين قضائيين، من بينهم الأستاذ “ابراهيم بن تزرت ” الذي نصب رئيس أول لمحكمة الإستئناف، والذي كان يشغل في ما سبق رئيس إبتدائية محكمة أسفي، كما نصب أيضا الأستاذ “علي شفقي” ،وكيلا عاما بذات المحكمة قادما إليها من محكمة النقض.

هذا الحفل الذي حضره، ممثل للمجلس الأعلى للقضاء، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء السيد عبد السلام بيكرات ، وممثل لولي جهة وادي الذهب، والمسؤولين القضائيين بالدائرة الإستئنافية للعيون، وممثل هيأة الدفاع والمسؤولين الأمنيين و العسكريين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

وحسب مصادر هبة بريس، التي أكدت أن الحفل التنصيبي تميز بتلاوة صك التعين، الخاص بكل من المسؤولين القضائيين ،ليتم تنصيبهما في جلسة قضائية علنية، بعد ذلك ألقى كل منهما كلمة تدخل في إطار الأعراف القضائية، التي تميز هذا النوع من المراسيم، وقد تعهد كل من المسؤولين في كلمتيهما بالرقي بمنظومة العدالة وتطويرها خدمة للقضاء والمتقاضيين.

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