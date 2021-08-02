مسؤول أميركي : ندعم عملية سياسية في ملف الصحراء تقودها الأمم المتحدة

هبة بريس ـ الرباط

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “أن واشنطن تدعم عملية سياسية تتمتع بالمصداقية تقودها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار وضمان وقف أي أعمال عدائية”.

وقال ذات المسؤول “نتشاور مع الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة في نهاية المطاف”.

وأضاف ” نؤيد بشدة جهود الأمم المتحدة لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام إلى الصحراء في أسرع وقت ممكن. ونحن على استعداد للمشاركة بنشاط مع جميع الأطراف لدعم هذا الفرد”.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي تغيير في اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، قال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للحرة ” نتشاور بشكل خاص مع الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة، وليس لدينا أي شيء آخر نعلنه في هذا الوقت”.

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