سليمان الريسوني

“السجون ” ترفُض السماح لنشطاء بزيارة الريسوني

2021-08-02 / 7:21 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

رفضت ادارة سجن عكاشة اليوم الاثنين، طلبا تقدم به نشطاء للسماح لهم بزيارة الريسوني المضرب عن الطعام منذ حوالي أربعة أشهر، وحثه على وقف الإضراب.

ونظم المشاركون في المبادرة وقفة رمزية أمام السجن عبروا من خلالها عن تخوفهم من المصير الذي ينتظر سليمان بعدما بلغ 117 يوما من الإضراب.

وطالب أصحاب المبادرة الدولة وإدارة السجن بتحمل المسؤولية في تسهيل وقف الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الريسوني قبل فوات الأوان، مؤكدين تضامنهم المطلق مع كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب.

وأصدر القضاء حكما بسجن الصحافي سليمان الريسوني خمس سنوات بعد إدانته بـ”اعتداء جنسي” بحق شاب.

وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة من محاكمته مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”، وسط مخاوف المتضامنين معه من تدهور صحته.

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