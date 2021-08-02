الملك محمد السادس

مُحلل سياسي جزائري : تصريحات الملك محمد السادس “خطوة حكيمة “

2021-08-02 / 6:29 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال المحلل السياسي الجزائري، العربي زواق، إن تصريحات الملك محمد السادس بخطاب العرش “خطوة حكيمة”

واضاف زواق لكن بالنظر للخلافات بين البلدين فإنه يمكن النظر إليها على أنها خطوة للتهدئة، لن يعقبها نقلة نوعية مثل فتح الحدود، بحسب قوله.

وأضاف زواق ” أن الخلاف بين البلدين رغم ذلك لن يصل للصدام لأنه خلاف سياسي إيديولوجي إعلامي ليس أكثر ”

وأوضح زواق أنه ليس هناك حل في الأفق واضح بالنظر إلى مشكلة الصحراء ، لأن موقف الطرفين من الأزمة في منتهى التطرف، مما يجعل إمكانية الحل غير واردة في المدى المنظور ـ يقول لسبونتيك ـ

وكان الملك محمد السادس، قد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العمل سويا على “تطوير العلاقات الأخوية”، مؤكدا أن الوضع الحالي للعلاقات مع الجزائر “ليس في مصلحة شعبي البلدين، كما أنه غير مقبول من طرف العديد من الدول”.

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