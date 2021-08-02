كوورونا المغرب
الصورة من الارشيف

تسجيل 4206 إصابة و52 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

2021-08-02 / 4:35 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 4206 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 629.717 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 18.119 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.032.812 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 52 حالة وفاة ليصل العدد إلى 9885، بينما تم التأكد من 3444 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 569.452.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السجون : الريسوني يرفض الخروج إلى المستشفى و يرفض أخذ مؤشراته الحيوية

السجون : الريسوني يرفض الخروج إلى المستشفى و يرفض…

2021-08-02 / 10:40 مساءً
Photo of بمباركة العثماني…عبد الله بوانو أو رُبع قرن من البرلمان

بمباركة العثماني…عبد الله بوانو أو رُبع قرن من البرلمان

2021-08-02 / 10:08 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يهنئ البطل المغربي سفيان البقالي

الملك محمد السادس يهنئ البطل المغربي سفيان البقالي

2021-08-02 / 9:33 مساءً
Photo of العيون: تنصيب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف والوكيل العام للملك

العيون: تنصيب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف والوكيل العام للملك

2021-08-02 / 8:19 مساءً
Photo of مسؤول أميركي : ندعم عملية سياسية في ملف الصحراء تقودها الأمم المتحدة

مسؤول أميركي : ندعم عملية سياسية في ملف الصحراء…

2021-08-02 / 8:04 مساءً
Photo of الداخلية تتصدى لادعاءات هجرة “مخازنية ” إلى سبتة المحتلة لطلب اللجوء

الداخلية تتصدى لادعاءات هجرة “مخازنية ” إلى سبتة المحتلة…

2021-08-02 / 7:45 مساءً
Photo of “السجون ” ترفُض السماح لنشطاء بزيارة الريسوني

“السجون ” ترفُض السماح لنشطاء بزيارة الريسوني

2021-08-02 / 7:21 مساءً
Photo of الحكومة توصي بتشجيع العمل عن بعد بالقطاعين العام والخاص

الحكومة توصي بتشجيع العمل عن بعد بالقطاعين العام والخاص

2021-08-02 / 6:00 مساءً
Photo of الحكومة تغلق الحمامات والقاعات الرياضية والمسابح المغلقة

الحكومة تغلق الحمامات والقاعات الرياضية والمسابح المغلقة

2021-08-02 / 5:59 مساءً
Photo of حظر التجوال الليلي من الساعة ال9 ليلا وتشديد التنقل من وإلى 3 مدن

حظر التجوال الليلي من الساعة ال9 ليلا وتشديد التنقل…

2021-08-02 / 5:55 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق