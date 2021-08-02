تسجيل 4206 إصابة و52 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 4206 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 629.717 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 18.119 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.032.812 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 52 حالة وفاة ليصل العدد إلى 9885، بينما تم التأكد من 3444 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 569.452.

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