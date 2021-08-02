سعد الدين العثماني

“البيجيدي” ينوه ب”النداء الملكي” لفتح الحدود بين المغرب والجزائر

2021-08-02 / 2:56 مساءً
0

نوه حزب العدالة والتنمية، ب”النداء الذي وجهه الملك محمد السادس لأشقائنا في الجزائر من خلال تجديد الدعوة للعمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار، واعتبار الحدود المفتوحة بين البلدين تشكل الوضع الطبيعي”.

واعتبر الحزب في بلاغ له، أن الأمر يتطلب تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا للبلدين والمنطقة، ويستلزم تظافر جهود كل المكونات الرسمية والحزبية والمدنيةفي البلدين من أجل التقاط الرسائل والإشارات القوية والحكيمة والواضحةالتي حملها خطاب الملك من أجل الإسهام في تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي يفوت على البلدين وعلى المنطقة العديد من فرص التكامل والتنمية، في الوقت الذي يحتاج فيه البلدان، أكثر من أي وقت مضى لطي صفحة الماضي، والتطلع إلى المستقبل بروح التعاون والتآزر والوحدة والمصير المشترك؛

وأكد الحزب على أن المغرب، سيظل، كما أكد الملك في مستهل خطابه، قويا بوحدته الوطنية وإجماع مكوناته حول ثوابته ومقدساته، مشيرا الى أن الأمانة العامة تعتبر أن الطريق لربح رهان المرحلة الجديدة يقتضي تعبئة وطنية جماعية لتعزيز الثقة، ومواصلة الإصلاحات، وحسن تنزيل النموذج التنموي الجديد، وصيانة الاختيار الديمقراطي من خلال المحافظة على المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، وتصحيح الاختلالات والتصدي للتراجعات، ومواكبة الانتظارات المتزايدة في مختلف المجالات

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حميد شباط يعلن مغادرة “الاستقلال” ويحمل بركة مسؤولية القرار

حميد شباط يعلن مغادرة “الاستقلال” ويحمل بركة مسؤولية القرار

2021-08-02 / 12:23 مساءً
Photo of ردا على أفتاتي.. أخنوش: “المغاربة ولاو عارفين شكون لي خدام وشكون لي كيشوش”

ردا على أفتاتي.. أخنوش: “المغاربة ولاو عارفين شكون لي…

2021-08-01 / 10:01 مساءً
Photo of سفير المغرب بفرنسا : علاقتنا بباريس “استثنائية” ومدعوة لمواجهة التحديات

سفير المغرب بفرنسا : علاقتنا بباريس “استثنائية” ومدعوة لمواجهة…

2021-08-01 / 9:30 مساءً
Photo of الرئيس التونسي السابق: نداء الملك للجزائر إيجابي، وأمنيتي أن يخرج الاتحاد المغاربي من غرفة الانعاش

الرئيس التونسي السابق: نداء الملك للجزائر إيجابي، وأمنيتي أن…

2021-08-01 / 8:54 مساءً
Photo of إلموندو الإسبانية: الملك تجاهل إسبانيا وعين المغرب على روسيا والصين

إلموندو الإسبانية: الملك تجاهل إسبانيا وعين المغرب على روسيا…

2021-08-01 / 8:34 مساءً
Photo of باحث : رسائل الملك كفيلة بأن تعيد العلاقات المغربية الجزائرية الى وضع طالما انتظرناه

باحث : رسائل الملك كفيلة بأن تعيد العلاقات المغربية…

2021-08-01 / 8:30 مساءً
Photo of معهد : الجزائر عليها النظر بجدية إلى دعو الملك محمد السادس لإعادة فتح الحدود

معهد : الجزائر عليها النظر بجدية إلى دعو الملك…

2021-08-01 / 7:42 مساءً
Photo of بودن : الملك خاطب العقل في الدولة الجزائرية و تمسك بالاخوة مع الشعب الجزائري

بودن : الملك خاطب العقل في الدولة الجزائرية و…

2021-08-01 / 10:15 صباحًا
Photo of الشرقاوي : الخطاب الملكي مشحون بالدين والأخلاق والقومية العربية

الشرقاوي : الخطاب الملكي مشحون بالدين والأخلاق والقومية العربية

2021-08-01 / 9:48 صباحًا
Photo of رئيس مركز : خطاب العرش بادرة نابعة “من القلب والعقل والحكمة”

رئيس مركز : خطاب العرش بادرة نابعة “من القلب…

2021-08-01 / 9:20 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق