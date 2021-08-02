الصحة العالمية: عدد الإصابات بـ"كورونا" يرتفع مجددا في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع
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الصحة العالمية: كورونا يتحور وينتشر بوتيرة أسرع وأعنف

2021-08-02 / 2:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا يتحور وينتشر بوتيرة أسرع وعلى نحو أعنف في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وذكر المكتب أن منطقة الشرق الأوسط سجلت نحو 12.6 مليون حالة إصابة بكورونا وأكثر من 236 ألف حالة وفاة حتى 31 يوليوز.

كما تم الإبلاغ عن 363 ألف حالة إصابة و4300 وفاة جديدة أسبوعيًّا في المتوسط على مستوى الإقليم خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، وهو ما يُشكل زيادة بنسبة 67% في عدد الإصابات و24% في عدد الوفيات مقارنةً بالشهر السابق.

وحتى 28 يوليوز، أبلغ 132 بلدًا حول العالم عن اكتشاف المتحور دلتا، منها 15 بلدًا في الشرق الأوسط.

كما أن الإحصاءات المتعلقة بأثر المتحور دلتا صادمةٌ، فقد أشارت الدراسات إلى أن خطر احتجاز المصابين بالمتحور دلتا في المستشفيات يزيد بنسبة 120% في المتوسط على خطر احتجاز المصابين بالسلالة الأصلية، كما أن خطر الوفاة يزيد بنسبة 137% في المتوسط.

بينما الأكثر إثارة للقلق هو خطر الدخول إلى وحدة العناية المركزة، فالمصابون بالمتحور دلتا تزيد احتمالية دخولهم العناية المركزة بنسبة 287% في المتوسط.

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