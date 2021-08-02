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صحيفة إسبانية: 4 “مخازنية” هاجروا سباحة لسبتة وطلبوا اللجوء

2021-08-02 / 1:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “الكونفيدوسيال” الاسبانية، أن عناصر من القوات المساعدة هاجروا سباحة الى سبتة وطلبوا اللجوء هناك بعد وصولهم.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها من الشرطة الاسبانية، أن 4 عناصر من القوات المساعدة هاجروا بطريقة سرية إلى سبتة المحتلة الأسبوع المنصرم، حيث تقدموا بطلبات للجوء مباشرة بعد وصولهم.

وأضافت الصحيفة، أن فردا من الأشخاص الأربعة قدم وثائق تثبت هويته وعمله ضمن صفوف القوات المساعدة، غير أن البقية أكدوا انضمامهم الى نفس الجهاز دون تقديمهم لأية وثيقة.

واستغربت الصحيفة، لأسباب هجرة الأشخاص المذكورين، لافتة أن وضعهم الاجتماعي والمادي مستقر على اعتبار أن رواتبهم الشهرية تصل الى 500 اورو. وفق تعبيرها

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