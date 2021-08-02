صحيفة إسبانية: 4 “مخازنية” هاجروا سباحة لسبتة وطلبوا اللجوء
هبة بريس - الرباط
كشفت صحيفة “الكونفيدوسيال” الاسبانية، أن عناصر من القوات المساعدة هاجروا سباحة الى سبتة وطلبوا اللجوء هناك بعد وصولهم.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها من الشرطة الاسبانية، أن 4 عناصر من القوات المساعدة هاجروا بطريقة سرية إلى سبتة المحتلة الأسبوع المنصرم، حيث تقدموا بطلبات للجوء مباشرة بعد وصولهم.
وأضافت الصحيفة، أن فردا من الأشخاص الأربعة قدم وثائق تثبت هويته وعمله ضمن صفوف القوات المساعدة، غير أن البقية أكدوا انضمامهم الى نفس الجهاز دون تقديمهم لأية وثيقة.
واستغربت الصحيفة، لأسباب هجرة الأشخاص المذكورين، لافتة أن وضعهم الاجتماعي والمادي مستقر على اعتبار أن رواتبهم الشهرية تصل الى 500 اورو. وفق تعبيرها
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6 تعليقات
اعطيهم ثلاثة شهور سيرون حقيقة الهجرة والمتاعب التي سيجدونها أمامهم. هناك من يضن ان الضفة الأخرى جنة .
عدم،القناعة بما قسمه،الله،لهم هو السبب الوحيد الذي،دفعهم،الىالهجرة الغير الشرعية،وسيندمون على فعلهم هذا،فيما بعد،عندما يصبحوا،عبيدا لللسبان، بالدارجة شبعوا،راحة ف المغرب،اما في الاسبان فلن،ينعموا،بالراحة،عند اسيادهم،الاسبان،
ااكد لكم انهم لا ينتمون الى هدا الجهاز وان كانو فهم مطرودون منه لاسباب تخصهم كعدم جاهزيتهم او عدم التزامهم بالضوابط العسكرية فكان مصيرهم الفصل والطرد وليكن في علمكم ان الوثائق المقدمة من احدهم ربما قام بنسخها قبل طرده من الجهاز وحافض عليها واراد ان يستغلها في مثل هده الخرقات
500 أورو الشهرية
500 أورو رشوة شهريا
المجموع 1000 أورو
في إسبانيا غادي إلى عندو الزهر يجمع الفريز و ماطيشا ب 500 أورو
يقول المثل المغربب لمقنع بخبزة بقنع بنصفها ان شاء سيندمون على فعلهم هذا وسيعلمون علم اليقين ان بلادنا فيها من الخيرات التي انعم الله علينا بها ما لا يوجد في كثير من البلدان والحمد لله على نعمه والله لا يعرف حق المغرب وخيراته الا من خرج منه الى بلد آخر
اودي ابحال هاد الاربعة اديال لمخازنية هما اللي كيشوهو لبلاد خصوصا وهم ينتمون الى السلطة احشومة اعليهم يتصرفوا مثل هدا التصرف المخزي.صراحة خصهم يتحاكموا باحكام قاسية لانهم خونة وليسوا بمواطنين صالحين ممن عندهم غيرة اعلى الوطن فنعلة الله على كل من يخون وطنه. فانا مغربي رغم تواجدي في كندا واحمل الجنسية الكندية ورغم دلك مازال وطني في دمي .احبه كما احب نفسي.