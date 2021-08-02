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بسبب متحور دلتا.. الصين تفرض إغلاقا على ملايين السكان

2021-08-02 / 12:31 مساءً
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هبة بريس - وكالات

فرضت السلطات الصينية إغلاقا طاول ملايين السكان الاثنين في وقت تحاول احتواء أكبر تفش لكوفيد منذ أشهر عبر إجراء فحوص واسعة النطاق وفرض قيود على السفر.

وسجّلت الصين الاثنين 55 إصابة جديدة ناجمة عن انتقال العدوى محليا، فيما تنتشر المتحورة دلتا شديدة العدوى في أكثر من 20 مدينة وأكثر من عشر مقاطعات.

وأخضعت الحكومات المحلية في كبرى المدن بما فيها بكين ملايين السكان حتى الآن لفحوص كورونا، فيما أغلقت مجمّعات سكنية وفرضت حجرا صحيا على مخالطي المصابين.

وأمرت مدينة تشوتشو في مقاطعة هونان سكانها البالغ عددهم أكثر من 1,2 مليون بالخضوع لعزل صحي في ظل تدابير إغلاق صارمة على مدى الأيام الثلاثة المقبلة في وقت تطلق حملة فحوص وتطعيم على مستوى المدينة، بحسب بيان رسمي.

ووصفت حكومة تشوتشو الوضع بأنه “لا يزال سوداويا ومعقّدا”.

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