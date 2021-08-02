حميد شباط يعلن مغادرة “الاستقلال” ويحمل بركة مسؤولية القرار

هبة بريس - الرباط

بعد حرمانه من التزكية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمدينة فاس، أعلن حميد شباط، مغادرته لحزب الاستقلال، محملا الأمين العام للحزب نزار بركة مسؤولية قراره.

وفي بث نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وصف شباط قرار فك ارتباطه بالحزب ب”الصعب”، متهما الأمين العام للحزب ب”محاربته”.

وتوعد شباط، بركة، بتقاطر استقالات الاستقلاليين بمدينة فاس خلال الأيام القادمة، لافتا أن حوالي 600 مناضل بالحزب سيقدمون استقالتهم من الحزب، مسترسلا بالقول “صبرنا معك بزاف وبعد يوم أو يومين غادي يوصلوك الاستقالات ديال الكفاءات والأطر التي دافعت عن الحزب في المدينة”.

هذا ولم يكشف شباط عن وجهته الحزبية القادمة، أو قرار ترشحه في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، متهما بركة بالاتصال بالأمناء العامين للأحزاب و”حثهم على عدم منح التزكيات لمناضلي الحزب”

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