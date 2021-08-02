وكالات كراء السيارات: “ارتفاع الأسعار طبيعي و الحكومة هي المسؤولة”
بعد الانتقادات الكبيرة التي تلقتها وكالات كراء السيارات بالمغرب بسبب ارتفاع أسعار التأجير خلال شهري يونيو و يوليوز الماضيين و التي وصلت لأرقام غير مسبوقة، خرجت تمثيلية المهنيين لتدافع عن نفسها و توضح حقيقة الأمر.
و في هذا الصدد، أكد مصدر مسؤول من التمثيلية المهنية لأصحاب وكالات تأجير السيارات بالمغرب أن الأسعار المعمول بها في الآونة الأخيرة طبيعية و عادية في ظل الظروف الحالية.
و أضاف المصدر ذاته بأن وكالات تأجير السيارات تعرضت لخسائر فادحة خلال جائحة كورونا بعد إغلاق الحدود و توقف الحركة الاقتصادية و رغم ذلك تجاهلت الحكومة هاته الفئة و لم تلتفت لمطالبها.
و شدد المتحدث عينه على أن عددا كبيرا من أصحاب وكالات كراء السيارات غيروا نشاطهم و أعلنوا إفلاسهم و اضطر عدد منهم لبيع ممتلكاته لتسديد القروض و الدفعات البنكية العالقة بذمته في وقت كان حريا بالحكومة التدخل و دعم القطاع.
و ختم المسؤول ذاته بعبارة: “فين كانت هاد الحكومة ملي تضررنا، راه طبيعي سعر الكراء يرتفع بعض الشيء مادام يخضع لمنطق العرض و الطلب، يامات كورونا كنا كنكريو سيارة غير ب 100 درهم و مابغاها حد، علاش هاديك ساعة ماهضر حتى واحد و قال انخفاض سعر التأجير، نحن لا نفرض على أي أحد التأجير، السوق حرة و الناس كذلك، لي ماعجبوش السعر عند شي وكالة راه مايكريش من عندها و مكاين مشكل”.
3 تعليقات
ازوينة هاد اللي ماعجبوش الحال مايكريش ، هل تظن أنك في غابة تفرض أثمنة على المواطنين
هذا حال من يتعامل بالربة
وجب على المغاربة تجنب ما أمكن كراء السيارات. لماذا لم تتكلم على الأرباح المتراكمة منذ سنين. الكل يريد تعرية الشعب:حكومة،الطاكسيات الحافلات، المدارس الخاصة…. الحكومة(العدالة التنمية الاحرار الحركة الشعبية الاشتراكيين،…) كولشي رجع اللور يتفرج وخلانا مقاتلين بيناتنا. معلميين👏👏👍