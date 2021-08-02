وكالات كراء السيارات: “ارتفاع الأسعار طبيعي و الحكومة هي المسؤولة”

هبة بريس - الدار البيضاء

بعد الانتقادات الكبيرة التي تلقتها وكالات كراء السيارات بالمغرب بسبب ارتفاع أسعار التأجير خلال شهري يونيو و يوليوز الماضيين و التي وصلت لأرقام غير مسبوقة، خرجت تمثيلية المهنيين لتدافع عن نفسها و توضح حقيقة الأمر.

و في هذا الصدد، أكد مصدر مسؤول من التمثيلية المهنية لأصحاب وكالات تأجير السيارات بالمغرب أن الأسعار المعمول بها في الآونة الأخيرة طبيعية و عادية في ظل الظروف الحالية.

و أضاف المصدر ذاته بأن وكالات تأجير السيارات تعرضت لخسائر فادحة خلال جائحة كورونا بعد إغلاق الحدود و توقف الحركة الاقتصادية و رغم ذلك تجاهلت الحكومة هاته الفئة و لم تلتفت لمطالبها.

و شدد المتحدث عينه على أن عددا كبيرا من أصحاب وكالات كراء السيارات غيروا نشاطهم و أعلنوا إفلاسهم و اضطر عدد منهم لبيع ممتلكاته لتسديد القروض و الدفعات البنكية العالقة بذمته في وقت كان حريا بالحكومة التدخل و دعم القطاع.

و ختم المسؤول ذاته بعبارة: “فين كانت هاد الحكومة ملي تضررنا، راه طبيعي سعر الكراء يرتفع بعض الشيء مادام يخضع لمنطق العرض و الطلب، يامات كورونا كنا كنكريو سيارة غير ب 100 درهم و مابغاها حد، علاش هاديك ساعة ماهضر حتى واحد و قال انخفاض سعر التأجير، نحن لا نفرض على أي أحد التأجير، السوق حرة و الناس كذلك، لي ماعجبوش السعر عند شي وكالة راه مايكريش من عندها و مكاين مشكل”.

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