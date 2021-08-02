أزيد من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا بجهة سوس ماسة خلال يوليوز

ع اللطيف بركة - هبة بريس

شهدت الحالة الوبائية لفيروس كورونا بجهة سوس ماسة، إرتفاع غير مسبوق لعدد الاصابات بالفيروس التاجي بجل عمالات واقاليم جهة سوس ماسة.

و كشفت المعطيات الإحصائية التي أنجزتها الجهات المختصة خلال شهر يوليوز المنصرم، عن تسجيل 12 ألف و395 حالة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة بجهة سوس ماسة إلى 49 ألف و 81 حالة.

وتتوزع إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة على أكادير اداوتنان بـ 24139 حالة ، 12032 حالة بإنزكان أيت ملول، 5314 حالة بتارودانت، 3528 حالة بتزنيت، 2902 حالة بأشتوكة أيت بها و 1166 حالة بطاطا.

وبلغ عدد المتعافين بالجهة 4568 حالة شفاء خلال شهر يوليوز المنصرم ، ليرتفع إجمالي المتعافين بالجهة إلى 40017 حالة، توزعت على عمالة أكادير اداوتنان بـ 20321 حالةّ، 9539 حالة تعافي بعمالة إنزكان أيت ملول، 4122 بتارودانت،2701 حالة بتزنيت، 2342 حالة شفاء بأشتوكة أيت بها و 992 حالة بطاطا.

ووفق بيانات المديرية الجهوية للصحة بالجهة خلال نفس الفترة الزمنية فحصيلة الوفيات جراء الفيروس بالجهة بلغت 62 حالة وفاة ( خلال شهر يوليوز) ، ليرتفع أجمالي الوفيات بالجهة مند إعلان تسجيل أول حالة إلى 671 حالة، تتوزع بين عمالة أكادير أداوتنان بـ237، وعمالة إنزكان أيت ملول بـ184، وتارودانت بـ97، وتزنيت بـ 84 حالة وفاة، و 35 حالة بأشتوكة أيت بها، و 34 حالة بطاطا .

واستنادا إلى إحصائيات المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة نفسها ، فالحالات التي تخضع للعلاج على صعيد الجهة، والى حدود يوم أمس الأحد 01 غشت 2021، بلغت 8804، تتوزع بين عمالة أكادير اداوتنان بـ 3717 حالة ، 2457 حالة بعمالة إنزكان أيت ملول، 1180 بتارودانت، 724 حالة بتزنيت، 566 حالة بأشتوكة أيت بها و 160 حالة بطاطا.

هذا، وتم استبعاد 35 ألف و 357 شخصا كان يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا على صعيد الجهة ، خلال نفس الفترة الزمنية ( شهر يوليوز)، بعد نتائج تحليلات مخبرية سلبية.

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