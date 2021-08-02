وفاة الفنانة فاطمة الركراكي

نجلاء مزيان - هبة بريس

فقدت الساحة الفنية المغربية، اليوم الاثنين، الفنانة المغربية القديرة فاطمة الركراكي التي وافتها المنية، عن عمر ناهز 80 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

و أكد المخرج أمين نسور خبر رحيل الفنانة المغربية عبر نشره تدوينة بموقع “فايسبوك” جاءت كالتالي : “الفنانة الكبيرة فاطمة الركراكي في ذمة الله….. رحمة الله عليها”.

و يشار أن الفنانة الراحلة الملقبة بأم المغاربة شاركت في عدة مسرحيات، أفلام، ومسلسلات، ظلت راسخة في ذهن المتفرج المغربي.

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