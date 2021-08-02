فاطمة الركراكي

وفاة الفنانة فاطمة الركراكي

2021-08-02 / 10:52 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

فقدت الساحة الفنية المغربية، اليوم الاثنين، الفنانة المغربية القديرة فاطمة الركراكي التي وافتها المنية، عن عمر ناهز 80 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

و أكد المخرج أمين نسور خبر رحيل الفنانة المغربية عبر نشره تدوينة بموقع “فايسبوك” جاءت كالتالي : “الفنانة الكبيرة فاطمة الركراكي في ذمة الله….. رحمة الله عليها”.

و يشار أن الفنانة الراحلة الملقبة بأم المغاربة شاركت في عدة مسرحيات، أفلام، ومسلسلات، ظلت راسخة في ذهن المتفرج المغربي.

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‫12 تعليقات

  3. لقد فقد المغرب هذا الصباح وفاة الممثلة القديرة فاطمة الركراكي التي كانت احسن واجمل الممثلات المغربية رحم الله الفقيدة بواسع رحمته

  5. الفقيدة من جيل رواد التمثيل بالمغرب اذ اعددت اسهماتها الدرامية في مجالات المسرح والتلفزيون والسينما تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته

  9. الفنانة الراحلة كانت لها وجود كبير حيت شاركت في العديد من المسرحيات والمسلسلات والافلام مما جعل اعمالها راسخة في ذهن المتفرج المغربي الملقبة بأم الحنون

  10. الفنانة الراحلة كانت لها وجود كبير حيث شاركت في العديد من المسرحيات والمسلسلات والافلام مما جعل اعمالها راسخة في ذهن المتفرج المغربي الملقبة بأم الحنون

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