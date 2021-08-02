وفاة الفنانة فاطمة الركراكي
نجلاء مزيان - هبة بريس
فقدت الساحة الفنية المغربية، اليوم الاثنين، الفنانة المغربية القديرة فاطمة الركراكي التي وافتها المنية، عن عمر ناهز 80 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.
و أكد المخرج أمين نسور خبر رحيل الفنانة المغربية عبر نشره تدوينة بموقع “فايسبوك” جاءت كالتالي : “الفنانة الكبيرة فاطمة الركراكي في ذمة الله….. رحمة الله عليها”.
و يشار أن الفنانة الراحلة الملقبة بأم المغاربة شاركت في عدة مسرحيات، أفلام، ومسلسلات، ظلت راسخة في ذهن المتفرج المغربي.
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12 تعليقات
إن لله وإنا إليه راجعون اللهمَّ اغفر لنا ولها
ان لله وان اليه راجعون
لقد فقد المغرب هذا الصباح وفاة الممثلة القديرة فاطمة الركراكي التي كانت احسن واجمل الممثلات المغربية رحم الله الفقيدة بواسع رحمته
إنا لله و إنا إليه راجعون
اللهم ارحمها و اغفر لها و ارزقها جنتك و ألهم ذويها الصبر و السلوان
الفقيدة من جيل رواد التمثيل بالمغرب اذ اعددت اسهماتها الدرامية في مجالات المسرح والتلفزيون والسينما تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته
فاطمة الركراكي وجه فني متميز جدا ومحبوب لدى الجميع اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب
اكبر خسارة للساحة الفنية الإبداعية المغربية خصوصاً على الشاشة التلفزيون
يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه
الفنانة الراحلة كانت لها وجود كبير حيت شاركت في العديد من المسرحيات والمسلسلات والافلام مما جعل اعمالها راسخة في ذهن المتفرج المغربي الملقبة بأم الحنون
الفنانة الراحلة كانت لها وجود كبير حيث شاركت في العديد من المسرحيات والمسلسلات والافلام مما جعل اعمالها راسخة في ذهن المتفرج المغربي الملقبة بأم الحنون
كانت رحمها الله تتقن التمثيل وتتعايش مع الدور بالاخص في فلم(يما)الذي اعطاها مفخرة للبلاد
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته. رخم الله والدينا واخواننا وجميع المسلمين