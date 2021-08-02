فاطمة الركراكي

وفاة الفنانة فاطمة الركراكي

2021-08-02 / 10:52 صباحًا
0
نجلاء مزيان - هبة بريس

فقدت الساحة الفنية المغربية، اليوم الاثنين، الفنانة المغربية القديرة فاطمة الركراكي التي وافتها المنية، عن عمر ناهز 80 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

و أكد المخرج أمين نسور خبر رحيل الفنانة المغربية عبر نشره تدوينة بموقع “فايسبوك” جاءت كالتالي : “الفنانة الكبيرة فاطمة الركراكي في ذمة الله….. رحمة الله عليها”.

و يشار أن الفنانة الراحلة الملقبة بأم المغاربة شاركت في عدة مسرحيات، أفلام، ومسلسلات، ظلت راسخة في ذهن المتفرج المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سعد المجرد و فرقة “كاليما” يتصدران الطوندونس المغربي ب “إنتي حياتي”

سعد المجرد و فرقة “كاليما” يتصدران الطوندونس المغربي ب…

2021-08-01 / 5:13 مساءً
Photo of أنس الباز : ” ابتداء من اليوم اعتزل العمل مع الأشخاص المغرورين”

أنس الباز : ” ابتداء من اليوم اعتزل العمل…

2021-08-01 / 1:57 مساءً
Photo of بمناسبة عيد العرش.. البشير عبدو و سعد لمجرد يطرحان “هادي غير البداية”

بمناسبة عيد العرش.. البشير عبدو و سعد لمجرد يطرحان…

2021-07-31 / 2:00 مساءً
Photo of في عيد العرش.. لطيفة رأفت: “علموا أولادكم حب الوطن”

في عيد العرش.. لطيفة رأفت: “علموا أولادكم حب الوطن”

2021-07-30 / 1:05 مساءً
Photo of الفنان الشعبي خالد البناني يعلن إصابته بفيروس كورونا

الفنان الشعبي خالد البناني يعلن إصابته بفيروس كورونا

2021-07-29 / 11:37 مساءً
Photo of حدث فني ضخم يجمع سعد المجرد و بلقيس

حدث فني ضخم يجمع سعد المجرد و بلقيس

2021-07-29 / 5:55 مساءً
Photo of دون بيغ :” الأعراس والكونصيرات لا والحملة والاجتماعات الانتخابية نعم”

دون بيغ :” الأعراس والكونصيرات لا والحملة والاجتماعات الانتخابية…

2021-07-28 / 5:04 مساءً
Photo of سعيد باي لمروجي إشاعة وفاته :”حسبي الله ونعم الوكيل “

سعيد باي لمروجي إشاعة وفاته :”حسبي الله ونعم الوكيل…

2021-07-28 / 11:44 صباحًا
Photo of لطيفة رأفت تناشد المغاربة بالالتزام و التلقيح

لطيفة رأفت تناشد المغاربة بالالتزام و التلقيح

2021-07-27 / 8:45 مساءً
Photo of هاني شاكر يكشف رغبته في ديو يجمعه بالمجرد و الاخير يرد

هاني شاكر يكشف رغبته في ديو يجمعه بالمجرد و…

2021-07-27 / 3:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق