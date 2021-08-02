خبير: اللقاحات الصينية توفر الحماية ضد متغيرات فيروس كورونا

هبة بريس - وكالات

قال شاو يي مينغ، عالم الفيروسات والباحث في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن اللقاحات الصينية يمكنها توفير الحماية ضد متغيرات فيروس كورونا، وكذا الوقاية الفعالة من الإصابات الخطيرة والوفيات.

وأبرز شاو، خلال لقاء صحفي عُقد مؤخرا في بكين، أن نتائج الدراسة التي أُجريت بين أكثر من 10 ملايين شخص في الشيلي، أظهرت أن اللقاحات التي طورتها الشركة الصينية “سينوفاك” لها معدل وقائي يزيد عن 65 في المائة بشكل عام.

وأضاف أن معدلات الحماية للحالات الخطيرة وحالات القبول في وحدات العناية المركزة وحالات الوفاة وصلت إلى 87,5 في المائة و90,3 في المائة و86,3 في المائة على التوالي.

وأكد أن ذلك يدل على أن هذا اللقاح الصيني يمكن أن يقلل بشكل فعال من معدل الاستشفاء والأمراض الخطيرة والوفيات.

واستطرد قائلا “ولأن استخدام لقاحات فيروس كورونا في أجسام البشر كان للمرة الأولي في العالم، فلا نزال نجمع البيانات ذات الصلة. وتظهر البيانات السريرية أن أيا من لقاحات فيروس كورونا في العالم بأسره لا يمكن أن تكون فعالة بنسبة 100 بالمئة”.

ولكن بشكل عام، يضيف الخبير الصيني، لا تزال المتغيرات المختلفة ضمن النطاق الذي يمكن التحكم فيه، مؤكدا أن إجراءات التحكم التي تم اتخاذها في الصين منذ بداية العام الماضي لا تزال فعالة.

ومن جهته، ذكر وانغ هوا تشينغ، كبير خبراء برنامج التحصين في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه “في الوقت الحالي، لا يمكن التطعيم بالخلط بين لقاحات مختلفة. بكلمة أخرى، إذا تم تطعيمك بلقاح معطل كجرعة أولى، فيجب عليك استخدام نفس اللقاح للجرعة الثانية”.

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