الصورة من الارشيف

قيس سعيد يحذر من التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية

2021-08-02 / 9:59 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير الشرعية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، محذرا من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في بلاده.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على “فيسبوك” أن “سعيّد أشرف على عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ممنوحة لبلادنا من قبل الجمهورية الإيطالية”.

وأضافت أن سعيّد “أكد أهمية هذا الدعم التضامني النبيل من الجمهورية الإيطالية والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والايطالي”.

وتابعت: “رئيس الجمهورية أكد حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار. وجدد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وأشارت إلى أنه “حذر من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير: اللقاحات الصينية توفر الحماية ضد متغيرات فيروس كورونا

خبير: اللقاحات الصينية توفر الحماية ضد متغيرات فيروس كورونا

2021-08-02 / 10:45 صباحًا
Photo of مقتل 15 جنديا وجرح 7 في هجوم لمسلحين قرب بوركينا فاسو

مقتل 15 جنديا وجرح 7 في هجوم لمسلحين قرب…

2021-08-01 / 11:16 مساءً
Photo of تونس.. النهضة تقدم تنازلات لانتخابات مبكرة وعودة المسار الديمقراطي

تونس.. النهضة تقدم تنازلات لانتخابات مبكرة وعودة المسار الديمقراطي

2021-08-01 / 10:11 مساءً
Photo of ألمانيا.. توقيف أكثر من 500 محتج على قيود كورونا

ألمانيا.. توقيف أكثر من 500 محتج على قيود كورونا

2021-08-01 / 9:32 مساءً
Photo of بينها 4 بلدان عربية.. تقرير أممي يكشف ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي الحاد في 23 دولة

بينها 4 بلدان عربية.. تقرير أممي يكشف ارتفاع معدل…

2021-08-01 / 8:09 مساءً
Photo of حماس تجدد انتخاب اسماعيل هنية رئيسا لمكتبها

حماس تجدد انتخاب اسماعيل هنية رئيسا لمكتبها

2021-08-01 / 8:01 مساءً
Photo of كرواتيا تعتقل زوجين ألمانيين تركا طفلتيهما وكلبا في سيارة وسط موجة حر

كرواتيا تعتقل زوجين ألمانيين تركا طفلتيهما وكلبا في سيارة…

2021-08-01 / 3:47 مساءً
Photo of إنقاذ مئات المهاجرين من مركب خشبي متهالك قرب سواحل تونس

إنقاذ مئات المهاجرين من مركب خشبي متهالك قرب سواحل…

2021-08-01 / 12:59 مساءً
Photo of واشنطن تحض تونس على العودة سريعا إلى “مسارها الديموقراطي”

واشنطن تحض تونس على العودة سريعا إلى “مسارها الديموقراطي”

2021-08-01 / 12:18 مساءً
Photo of عشرات الآلاف يتظاهرون في عدد من المدن الفرنسية ضد إجبارية التلقيح

عشرات الآلاف يتظاهرون في عدد من المدن الفرنسية ضد…

2021-07-31 / 9:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق