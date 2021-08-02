أشرف حكيمي

بعد تضامنه مع غزة.. الإسرائيليون يهاجمون حكيمي في مباراته بتل أبيب

2021-08-02 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تعرض مدافع باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، لهجوم من الجماهير الإسرائيلية، التي تابعت من المدرجات مباراة سان جيرمان وليل، أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وأطلقت الجماهير الإسرائيلية، صيحات وصافرات استهجان ضد حكيمي مع كل كرة يلمسها خلال المباراة التي استضافها ملعب “بلومفيلد” في تل أبيب، وذلك بسبب دعم النجم المغربي للقضية الفلسطينية.

هذا وخسر سان جيرمان المباراة التي أقيمت على ملعب “بلومفيلد” في تل أبيب، أمام نظيره “ليل” بطل الدوري الفرنسي، بهدف دون مقابل.

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‫4 تعليقات

  4. إلى صاحب التعليق *دودي* فعل حكيمي فعل رجولي لا يفهمه إلا الرجال، خليك فتيك طوك و روتيني اليومي…من اسمك باين العربون *دودي*
    أما قضية فلسطين فتلك قضية لآخر نبض في قلوب الشرفاء، و هذه قصة ربما لم تسمع بها في ييتكم

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