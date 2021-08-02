عزيز اخنوش

“الأحرار” يدعو لمساندة جهود الملك لتجاوز “الجمود”بين المغرب والجزائر

2021-08-02 / 9:19 صباحًا
1
هبة بريس - الرباط

ثمن حزب التجمع الوطني للأحرار عاليا الدعوة الملكية الصادقة للجزائر من أجل فتح الحدود بين البلدين، باستحضار بعدها الحقوقي والقانوني.

واعتبر الحزب في بلاغ له، أن هذه المبادرة الملكية تأتي لتؤكد على ضرورة ارتقاء العلاقات بين المغرب والجزائر إلى مستوى انتظارات الشعبين الشقيقين، في أفق تمكين بلدينا من مواجهة التحديات المشتركة التي يطرحها الوضع الإقليمي المضطرب.

وسجل الحزب باعتزاز كبير وصفه للدولتين الجارتين بالتوأم المتكامل، مما يفند الادعاءات المغرضة التى ترى في المغرب مصدرا لمشاكل الجزائر وخطرا يهدد استقرارها، ويضع حدا للتراشقات الإعلامية المسيئة للبلدينداعيا النخب والأحزاب السياسية الوطنية إلى الانخراط الإيجابي والمساهمة الفعلية في سبيل مساندة جهود جلالة الملك لتجاوز وضعية الجمود الغير مفهومة بين البلدين.

كما ناشد الحزب الأشقاء في الجزائر إلى اقتناص هذه الفرصة من أجل خلق مناخية داعمة لمسلسل بناء الثقة وعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، مستحضرين المصلحة العليا والبعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية وضمانا لأمن واستقرار وازدهار شعوب المنطقة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في عز الصيف

المدن الساحلية الأكثر تضررا من الحظر الليلي للتجوال في…

2021-08-04 / 2:34 مساءً
Photo of سليمان الريسوني يعلن إيقاف إضرابه عن الطعام

سليمان الريسوني يعلن إيقاف إضرابه عن الطعام

2021-08-04 / 2:27 مساءً
Photo of أكادير : المئات من زوار المدينة يلغون حجوزاتهم بسبب قرار منع التنقل بين المدن

أكادير : المئات من زوار المدينة يلغون حجوزاتهم بسبب…

2021-08-04 / 1:28 مساءً
Photo of في أول ليلة.. الاعتقالات تطال خارقي الحجر الصحي الليلي بعدد من المدن

في أول ليلة.. الاعتقالات تطال خارقي الحجر الصحي الليلي…

2021-08-04 / 11:33 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء .. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء .. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-08-04 / 9:06 صباحًا
Photo of اجتماع افتراضي لوكالات الأنباء المتوسطية

اجتماع افتراضي لوكالات الأنباء المتوسطية

2021-08-03 / 11:47 مساءً
Photo of إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

إدارة الجمارك تسلط الضوء على الأحكام الجديدة المتعلقة بمكافحة…

2021-08-03 / 9:49 مساءً
Photo of 20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

20 شخصا عدد ضحايا حوادث السير داخل المجال الحضري

2021-08-03 / 9:33 مساءً
Photo of المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية بيجيدية

المحمدية : “الكولسة” في منح التزكيات تعجل باستقالة قيادية…

2021-08-03 / 8:48 مساءً
Photo of مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

مكتب السكك الحديدية يقدم تخفيضات مهمة للراغبين في السفر

2021-08-03 / 8:31 مساءً

تعليق واحد

  1. لا اتفق تبقى الحدود مسدودة وشمروا على ايديكم للشغل .لا لفتح الحدود ماذام عسكر حركي يحكم الجزائر. لن يأتي الورد من الجزائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق