عزيز اخنوش

“الأحرار” يدعو لمساندة جهود الملك لتجاوز “الجمود”بين المغرب والجزائر

2021-08-02 / 9:19 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

ثمن حزب التجمع الوطني للأحرار عاليا الدعوة الملكية الصادقة للجزائر من أجل فتح الحدود بين البلدين، باستحضار بعدها الحقوقي والقانوني.

واعتبر الحزب في بلاغ له، أن هذه المبادرة الملكية تأتي لتؤكد على ضرورة ارتقاء العلاقات بين المغرب والجزائر إلى مستوى انتظارات الشعبين الشقيقين، في أفق تمكين بلدينا من مواجهة التحديات المشتركة التي يطرحها الوضع الإقليمي المضطرب.

وسجل الحزب باعتزاز كبير وصفه للدولتين الجارتين بالتوأم المتكامل، مما يفند الادعاءات المغرضة التى ترى في المغرب مصدرا لمشاكل الجزائر وخطرا يهدد استقرارها، ويضع حدا للتراشقات الإعلامية المسيئة للبلدينداعيا النخب والأحزاب السياسية الوطنية إلى الانخراط الإيجابي والمساهمة الفعلية في سبيل مساندة جهود جلالة الملك لتجاوز وضعية الجمود الغير مفهومة بين البلدين.

كما ناشد الحزب الأشقاء في الجزائر إلى اقتناص هذه الفرصة من أجل خلق مناخية داعمة لمسلسل بناء الثقة وعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، مستحضرين المصلحة العليا والبعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية وضمانا لأمن واستقرار وازدهار شعوب المنطقة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فتاتان “تعنفان” شرطيا بمحطة المحمدية .. والأمن يتدخل

فتاتان “تعنفان” شرطيا بمحطة المحمدية .. والأمن يتدخل

2021-08-02 / 10:30 صباحًا
Photo of للمرة الرابعة عشر.. اللواء الأزرق يرفرف بشاطئ فم الواد بالعيون

للمرة الرابعة عشر.. اللواء الأزرق يرفرف بشاطئ فم الواد…

2021-08-02 / 10:15 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-02 / 9:08 صباحًا
Photo of طنجة.. توقيف مروجي كوكايين

طنجة.. توقيف مروجي كوكايين

2021-08-01 / 7:50 مساءً
Photo of تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات “كورونا” الجديدة بالمغرب

تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات “كورونا” الجديدة بالمغرب

2021-08-01 / 5:51 مساءً
Photo of تسجيل 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

تسجيل 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24…

2021-08-01 / 4:47 مساءً
Photo of وفاة الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتزنيت

وفاة الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتزنيت

2021-08-01 / 4:03 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

2021-08-01 / 3:26 مساءً
Photo of كورونا تنهي حياة الرجل الثاني في عسكر جبهة البوليساريو الانفصالية

كورونا تنهي حياة الرجل الثاني في عسكر جبهة البوليساريو…

2021-08-01 / 3:10 مساءً
Photo of محلل سياسي : ” البيجيدي” يسمح لرموزه بركوب أمواج خطاب التطرف والكراهية

محلل سياسي : ” البيجيدي” يسمح لرموزه بركوب أمواج…

2021-08-01 / 1:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق