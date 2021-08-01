مقتل 15 جنديا وجرح 7 في هجوم لمسلحين قرب بوركينا فاسو

2021-08-01 / 11:16 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قتل 15 جنديا وأصيب 7 في هجوم مسلح لقافلة إمداد عسكري بمحافظة تورودي قرب بوركينا فاسو، اليوم الأحد.

موسكو – سبوتنيك. أعلنت الحكومة في النيجر، عن مقتل 15 جنديا وجرح 7 آخرين في هجوم مسلح نصبه مسلحون لقافلة إمداد عسكري في محافظة تورودي قرب بوركينا فاسو.

وقالت الحكومة في بيان إن 6 جنود في عداد المفقودين في هجوم أعلن عنه مساء الأحد.

ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في “المثلث الحدودي” بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).

وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة رغم الجهود الكثيفة لإرساء الأمن فيها. ومن المقرر أن تنتشر كتيبة من 1200 جندي من الجيش التشادي في منطقة المثلث الحدودي في إطار “مجموعة دول الساحل الخمس” التي تضم خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والتي تسعى للتعاون في مكافحة المتشددين منذ 2015.

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