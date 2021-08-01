كأس السوبر الفرنسي.. ليل يحرز اللقب على حساب باريس سان جيرمان

هبة بريس- وكالات

تفوق فريق ليل على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، ليتوج بكأس السوبر الفرنسي لأول مرة في تاريخه.

وسجل ميجيل روشا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وبهذا الانتصار يكون فريق ليل قد كسر هيمنة العملاق الباريسي على لقب الدوري الموسم الماضي، منهيا احتكاره لكأس السوبر على مدار 8 مواسم متتالية.

و تأثر الفريق الباريسي بالغيابات العديدة في صفوفه، حيث غابت خطورة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أو انطلاقات الدولي المغربي أشرف حكيمي في الجهة اليمنى، التي لم تجد المساندة الهجموية اللازمة .

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