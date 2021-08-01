كأس السوبر الفرنسي.. ليل يحرز اللقب على حساب باريس سان جيرمان

2021-08-01 / 10:33 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

تفوق فريق ليل على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، ليتوج بكأس السوبر الفرنسي لأول مرة في تاريخه.

وسجل ميجيل روشا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وبهذا الانتصار يكون فريق ليل قد كسر هيمنة العملاق الباريسي على لقب الدوري الموسم الماضي، منهيا احتكاره لكأس السوبر على مدار 8 مواسم متتالية.

و تأثر الفريق الباريسي بالغيابات العديدة في صفوفه، حيث غابت خطورة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أو انطلاقات الدولي المغربي أشرف حكيمي في الجهة اليمنى، التي لم تجد المساندة الهجموية اللازمة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كأس العرش.. الجيش الملكي يبلغ المباراة النهائية

كأس العرش.. الجيش الملكي يبلغ المباراة النهائية

2021-08-01 / 9:09 مساءً
Photo of الجامعة الملكية المغربية للملاكمة تقرر حل الإدارة التقنية وتجميد كافة أنشطتها

الجامعة الملكية المغربية للملاكمة تقرر حل الإدارة التقنية وتجميد…

2021-08-01 / 7:47 مساءً
Photo of إقصاء المغربيين عبد العاطي الكص ونبيل أسامة في نصف نهاية سباق 800م

إقصاء المغربيين عبد العاطي الكص ونبيل أسامة في نصف…

2021-08-01 / 4:39 مساءً
Photo of قطر تحرز أول ميدالية أولمبية ذهبية في تاريخها

قطر تحرز أول ميدالية أولمبية ذهبية في تاريخها

2021-07-31 / 4:04 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو.. الكص ونبيل يتأهلان إلى نصف نهائي سباق 800 متر

أولمبياد طوكيو.. الكص ونبيل يتأهلان إلى نصف نهائي سباق…

2021-07-31 / 10:04 صباحًا
Photo of مهدي بنعطية ينتقل رسميا للدوري التركي

مهدي بنعطية ينتقل رسميا للدوري التركي

2021-07-30 / 3:12 مساءً

أولمبياد طوكيو.. تأهل المغربيين سفيان البقالي ومحمد تيندوفت إلى…

2021-07-30 / 12:57 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو: المغربية رباب عرافي تتأهل إلى نصف نهائي سباق 800 متر

أولمبياد طوكيو: المغربية رباب عرافي تتأهل إلى نصف نهائي…

2021-07-30 / 10:02 صباحًا
Photo of رسميا.. “كاف” يعلن موعد سحب قرعة كأس أفريقيا للأمم 2021

رسميا.. “كاف” يعلن موعد سحب قرعة كأس أفريقيا للأمم…

2021-07-29 / 5:51 مساءً
Photo of أولمبياد طوكيو .. تسجيل 24 اصابة جديدة بكورونا

أولمبياد طوكيو .. تسجيل 24 اصابة جديدة بكورونا

2021-07-29 / 12:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق