ردا على أفتاتي.. أخنوش: “المغاربة ولاو عارفين شكون لي خدام وشكون لي كيشوش”

هبة بريس- الرباط

قال عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد، أن هناك محاولات من طرف بعض السياسيين من أجل التشويش على صورة حزب “الحمامة” بسبب انعدام صدى برامجهم الانتخابية لدى المواطنين.

وجاء رد أخنوش في كلمة له بمناسبة إعطاء انطلاقة قافلة تقديم مرشحي الغرف المهنية لحزبه، على الاتهامات التي وجهت له ولحزبه من طرف القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي باستغلال نفوذه لرعاية مصالح شركاته الخاصة، حيث قال “المغاربة ولاو عارفين شكون لي خدام وشكون لي كيشوش”.

وطالب أخنوش بعدم “عدم الاكتراث إلى مثل هذه التصرفات، التي لا تمت للسياسة بأية صلة”، حسب 0قوله، مضيفا بأن “المواطنين المغاربة في الوقت الراهن أضحوا يعرفون مكانة كل شخص ومدى التزاماته”.

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