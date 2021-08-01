إلموندو الإسبانية: الملك تجاهل إسبانيا وعين المغرب على روسيا والصين

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

يبدو أن الأزمة المغربية الإسبانية لا زالت طويلة الأمد وحلها بعيد المنال، فقد إستبشرت الجارة الشمالية خيرا قبيل الخطاب التاريخي للملك محمد السادس الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 22 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين.

ففي الوقت الذي كانت فيه إسبانيا ووزرائها وسياسييها يقفون على رجل واحدة ينتظرون إشارة واحدة أو تلميحا مبهما يحيي آمالهم في عودة الدفى إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، فضل القصر ان يوجه رسالته إلى الجارة الشرقية ويذكرها بالروابط التاريخية التي تجمع الجزائر والمغرب مشددا على ضرورة فتح الحدود لما فيه مصلحة الشعبين المغاربيين.

وتعليقا على الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك يوم امس السبت، طالعتنا جريدة “إلموندو” بمقال تحليلي رآى كاتبه ان آمال عودة العلاقات في الآونة الراهنة قد تبخرت مع إقصاء إسبانيا من الخطاب الملكي رغم مرور عدة أشهر من إندلاع الأزمة الديبلوماسية بين البلدين بسبب إستقبال “بن بطوش” فوق التراب الإسباني وبجواز مزور .

كما أضافت الصحيفة أن رسالة التهنئة التي بعثها العاهل الإسباني إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش لم تغير موقف المملكة المغربية تجاه إسبانيا، مضيفة أن المغرب كانت عينه على روسيا والصين كبذيل إقتصادي وتجاري حتى قبل اندلاع الأزمة الأخيرة بين البلدين .

وتطرقت الصحيفة أيضا بحسرة إلى رسائل التهنئة التي تلقاها جلالة الملك محمد السادس من الرئيس الروسي والزعيم الصيني اللذان أشادا بتميز العلاقات الثنائية بين بلديهم والمغرب، وفي ذلك إشارة واضحة للمرتبة التي تحظى بها المملكة المغربية لدى كبار زعماء وقادة العالم.

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