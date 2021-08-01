الجامعة الملكية المغربية للملاكمة تقرر حل الإدارة التقنية وتجميد كافة أنشطتها

2021-08-01 / 7:47 مساءً
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هبة بريس-

قررت الجامعة الملكية المغربية للملاكمة خلال اجتماع طارىء عقدته أمس السبت حل الإدارة التقنية بجميع أطرها المشرفة على الفرق الوطنية، مع تجميد كافة الأنشطة إلى غاية الجمع العام العادي المزمع انعقاده شهر شتنبر المقبل.

وذكرت الجامعة في بلاغ لها انه ” على إثر النتائج السلبية والغير منشودة التي عرفتها المشاركة المغربية بدورة طوكيو 2020 عقد المكتب الجامعي بدعوة من السيد رئيس الجامعة اجتماعا طارئا للوقوف على الأسباب والحيثيات التي ادت إلى هذا الآخفاق غير المنتظر”.

وأضاف المصدر ذاته انه “بناء على الصلاحيات التي تخولها المادة 24 من النظام الأساسي للجامعة، خلص الاجتماع بعد نقاش مستفيض إلى اتخاذ الرئيس قرارات بتزكية من أعضاء المكتب الجامعي وتتمثل في حل الإدارة التقنية بجميع أطرها المشرفة على الفرق الوطنية، مع تجميد كافة الأنشطة إلى غاية الجمع العام العادي المزمع انعقاده شهر شتنبر المقبل”.

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