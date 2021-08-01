سطات…مصرع أستاذ للتعليم الابتدائي غرقا

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لقي أستاذ للتعليم الابتدائي “ت.ه”، حتفه غرقا بمياه سد المسيرة الخضراء نواحي البروج بإقليم سطات.

الشاب الذي كان يعمل قيد حياته بمجموعة مدارس لوكارفة التابعة للمديرية الاقليمية بسطات والذي يتابع دراسته الجامعية بسلك الماستر للمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، كان قد قصد المياه هربا من لهيب الحرارة قبل أن تبتلعه مياه السد.

الشاب الذي كان يمتاز بحسن الخلق والانضباط، نزل نبأ وفاته كالصاعقة على قلوب وأحاسيس كافة زملائه في العمل وكافة طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وكذا أسرته بمنطقة البروج.

إن المطلوب اليوم، هو خلق نوع من التلاحم بين كافة المتدخلين والفاعليين السياسيين و الجمعويين البيئيين هنا بعاصمة الشاوية بعيدا عن المزايدات والصراعات الحزبية الضيقة، والعمل على وقف نزيف الموت المجاني الذي يعرفه نهر أم الربيع على مستوى مشرع بن عبو وسد المسيرة الخضراء، وتحويل هذا الموقع الاستراتيجي إلى منتجع سياحي وفق مقاربة تشاركية للمساهمة في تعزيز المسيرة التنموية للمغرب عامة و لمدينة سطات خاصة، وفي تنمية دور المجتمع المدني في الرفع من نسق حماية البيئة وخلق فضاءات سياحية، بما سيساعد على كسب رهـان التنمية المستدامة الـذي أصبح من رهـانات السـاعـة لا فقط في وطننـا بل أيضـا في جـل دول العالم، وهـو رهـان ارتقـى بـه ملك البلاد محمد السادس نصره الله إلى مستوى الأولوية المطلقة في المسيرة التنموية للمغرب وجعله الهدف المشترك لكل السياسات من خلال مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة.

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