تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات “كورونا” الجديدة بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

تربعت من جديد جهة الدار البيضاء سطات على قائمة أعداد الإصابات بفيروس كوفيد 19، مسجلة 1799 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الأحد، بجهة مراكش آسفي 950 إصابة جديدة، متبوعة بجهة الرباط القنيطرة التي سجلت 822 إصابة، تليها جهة سوس ماسة بـ 778 إصابة.

ورصدت الوزارة في نشرتها اليومية لـ “كوفيد”، 367 إصابة بكورونا في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و308 إصابات بجهة الشرق.

كما رصد بجهة درعة تافيلالت 306 إصابات، و268 إصابة بجهة بني ملال خنيفرة، 159 بجهة فاس مكناس، و283 بجهة كلميم واد نون، و96 إصابة بالوباء في جهة الداخلة وادي الذهب، و53 إصابة بجهة العيون الساقية الحمراء.

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