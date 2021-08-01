الصورة من الارشيف

تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات “كورونا” الجديدة بالمغرب

2021-08-01 / 5:51 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

تربعت من جديد جهة الدار البيضاء سطات على قائمة أعداد الإصابات بفيروس كوفيد 19، مسجلة 1799 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الأحد، بجهة مراكش آسفي 950 إصابة جديدة، متبوعة بجهة الرباط القنيطرة التي سجلت 822 إصابة، تليها جهة سوس ماسة بـ 778 إصابة.

ورصدت الوزارة في نشرتها اليومية لـ “كوفيد”، 367 إصابة بكورونا في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و308 إصابات بجهة الشرق.

كما رصد بجهة درعة تافيلالت 306 إصابات، و268 إصابة بجهة بني ملال خنيفرة، 159 بجهة فاس مكناس، و283 بجهة كلميم واد نون، و96 إصابة بالوباء في جهة الداخلة وادي الذهب، و53 إصابة بجهة العيون الساقية الحمراء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

تسجيل 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24…

2021-08-01 / 4:47 مساءً
Photo of وفاة الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتزنيت

وفاة الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتزنيت

2021-08-01 / 4:03 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

2021-08-01 / 3:26 مساءً
Photo of كورونا تنهي حياة الرجل الثاني في عسكر جبهة البوليساريو الانفصالية

كورونا تنهي حياة الرجل الثاني في عسكر جبهة البوليساريو…

2021-08-01 / 3:10 مساءً
Photo of محلل سياسي : ” البيجيدي” يسمح لرموزه بركوب أمواج خطاب التطرف والكراهية

محلل سياسي : ” البيجيدي” يسمح لرموزه بركوب أمواج…

2021-08-01 / 1:30 مساءً
Photo of أكادير : إختفاء إبر ” لوڤينوكس” الخاصة بتخثر الدم من الصيدليات يربك المرضى

أكادير : إختفاء إبر ” لوڤينوكس” الخاصة بتخثر الدم…

2021-08-01 / 12:39 مساءً
Photo of إنزكان : السلطات المحلية تغلق مقاهي ومطاعم خالفت الإجراءات الإحترازية

إنزكان : السلطات المحلية تغلق مقاهي ومطاعم خالفت الإجراءات…

2021-08-01 / 12:28 مساءً
Photo of حزب الديمقراطيين الجدد يعيش نزيف داخلي

حزب الديمقراطيين الجدد يعيش نزيف داخلي

2021-08-01 / 11:58 صباحًا
Photo of صفرو …حملات انتخابية سابقة لأوانها تنتظر تدخل الجهات المعنية

صفرو …حملات انتخابية سابقة لأوانها تنتظر تدخل الجهات المعنية

2021-08-01 / 10:59 صباحًا
Photo of خبراء : خطاب العرش دعوة لمزيد من اليقظة في مواجهة كورونا

خبراء : خطاب العرش دعوة لمزيد من اليقظة في…

2021-08-01 / 10:45 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق