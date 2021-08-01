سعد المجرد و فرقة “كاليما” يتصدران الطوندونس المغربي ب “إنتي حياتي”

2021-08-01 / 5:13 مساءً
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نجلاء مزيان ـ هبة بريس

طرح النجم المغربي سعد لمجرد جديده الغنائي تحت عنوان “أنتي حياتي”، المصور على طريقة الفيديو كليب، (طرح) عبر قناته الرسمية في موقع” يوتيوب”.

و تعاون لمجرد في الأغنية الجديدة “انتي حياتي”،مع فرقة “كاليما” التي شاركته الغناء، حيث قاما بتصوير الفيديو كليب بالديار الفرنسية.

و جاءت كلمات الأغنية باللهجة المصرية التي يقدمها لمجرد للمرة الثانية في مسيرته، بعد أغنيته الأولى “عدى الكلام” التي طرحها السنة الفارطة، كما ضمت كذلك كلمات باللغة الإنجليزية، البرتغالية، و بعض الكلمات باللهجة المغربية.

و يشار أن الأغنية لاقت تفاعل كبيرا و صدى طيب حيث استطاعت تصدر الطوندونس المغربي و تخطي المليون و نصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

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تعليق واحد

  1. انت لست بفنان .. اغنياتكاجنظة لخدمة دوي المال والجاه… الفن ثقافة وقدرة على تنفيد مشروع ثقافي للحس بالنمو داخل مجتمعه…
    انا افضل حجيب عليك

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