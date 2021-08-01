تسجيل 6189 إصابة و48 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

هبة بريس ـ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 6189 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 629.717 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 29.514 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.014.693 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 48 حالة وفاة ليصل العدد إلى 9833، بينما تم التأكد من 4078 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 566.008.

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