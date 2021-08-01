جامعة القاضي عياض

جامعة القاضي عياض بمراكش تواصل ريادتها وطنيا وفق تصنيف عالمي

2021-08-01 / 4:25 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

تواصل جامعة القاضي عياض بمراكش حصد نتائج متقدمة في التصنيفات الدولية المعتمدة، حيث كشف تصنيف الجامعات العالمي “كيو إس 2021” عن تصدرها الرتبة الأولى وطنيا من أصل سبع جامعات مغربية. وتقدمت جامعة القاضي عياض الجامعات المغربية ضمن تصنيف منطقة الجامعات العربية، متبوعة بجامعة الأخوين وجامعة الحسن الثاني وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة ابن طفيل في المرتبة الخامسة، فيما حلت جامعة محمد الأول بوجدة في الرتبة السادسة ثم جامعة محمد بن عبد الله بفاس في الرتبة السابعة مغربيا.

وفي المنطقة العربية شملت تصنيفات “كيو إس” 42 جامعة عربية بالاعتماد على نفس المعايير العالمية التي همت 4700 جامعة في العالم جرى تقييمها.

وبحسب المعطيات التي تضمنها التصنيف، فإن جامعة القاضي عياض تقدمت بنقطتين إلى خمس نقاط في عدة مؤشرات علمية اعتمدها التصنيف المذكور.

جدير بالذكر أن تصنيف “كيو إس” يعد من أفضل التصنيفات الجامعية الثلاثة في العالم، وهو الأكثر شهرة ومتابعة لإعطاء مؤشرات حول أداء الجامعات، والتي يمكن أن تشكل قاعدة لتحسين الأداء فيها.

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