وفاة الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتزنيت

2021-08-01 / 4:03 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

توفي، يوم أمس السبت ، القيادي في حزب الاستقلال باقليم تيزنيت و الكاتب الإقليمي للحزب، الأستاذ محمد أمرير .

وأعلن عن وفاة أمرير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد ، بعدما وافته المنية بعد وعكة صحية في منزله بدوار تكرار بجماعة أربعاء رسموكة إقليم تيزنيت .

ويذكر أن محمد أمرير قد ارتبط اسمه بالمجال التربوي و الجمعوي و السياسي ، وسبق أن شغل منصب رئيس جماعة أربعاء رسموكة ، و تقلّد عدة مسؤوليات اقليمية و جهوية بحزب الإستقلال .

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