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تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

2021-08-01 / 3:26 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الأحد، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الحادية عشرة و 48 دقيقة و18 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 13 كلم، عند التقاء خط العرض 35.416 درجة شمالا، وخط الطول 3.504 درجة غربا.هب

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