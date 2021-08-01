كورونا تنهي حياة الرجل الثاني في عسكر جبهة البوليساريو الانفصالية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن الرجل الثاني ” لحبيب بلال” في جبهة البوليساريو قد وافته المنية زوال اليوم الاحد فاتح غشت الجاري. جبهة البوليساريو الإنفصالية، منتصف نهار اليوم الاحد 01 غشت الجاري، عن وفاة ما يدعى بـ “وزير الأمن والتوثيق” عبد الله لحبيب البلال.

وأكدت نفس المصادر، أن لحبيب البلال الذي كان قيد حياته وزير ” الامن وتوثيق ” قد أصيب بفيروس كورونا وتم اخضاعه للعلاج قبل ان توفاه المنية اليوم.

وبرحيل ” بلال” تفقد الجبهة الإنفصالية أحد أهم المرشحين لخلافة ابراهيم غالي ” بن بطوش” ، وتسير في إتجاه التفكيك .

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